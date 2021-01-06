Сборная США выиграла МЧМ по хоккею

Американские хоккеисты в финале МЧМ обыграли хозяев турнира — сборную Канады — со счетом 2:0. Для канадцев на этом чемпионате это первое поражение.

Голы в этом матче забили Алекс Туркотт (14-я минута) и Тревор Зеграс (21-я минута). В группе американцы обыграли австрийцев (11:0), чехов (7:0), шведов (4:0) и потерпели поражение от россиян (3:5).

В четвертьфинале сборная США обыграла команду Словакии со счетом 5:2, а в полуфинале — финнов (4:3).

Российская сборная проиграла в полуфинале серебряным призерам чемпионата и вышла на лед со сборной Финляндии в матче за третье место. Наши хоккеисты уступили финнам со счетом 1:4. Главный тренер российской команды Игорь Ларионов попросил не унижать спортсменов после поражения. Он встал на защиту своих подопечных и отметил, что у них вся карьера впереди, пишет RT.