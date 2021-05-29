Сборная Словакии обыграла Данию на ЧМ по хоккею и обошла Россию в группе

Сборная Словакии по хоккею победила соперников из Дании со счетом 2:0 в матче предварительного этапа чемпионата мира. В результате спортсмены заняли первое место в таблице группы А, сместив россиян на вторую строчку.

Во время матча шайбу удалось забросить на 48-й минуте Петеру Цегларику. Также отличился Адам Яношик на 53-минуте игры. На воротах команды из Словакии стоял Юлиус Гудачек, выступавший за московский «Спартак» в течение трех последних сезонов.

Цегларик возглавил список лучших бомбардиров чемпионата мира. На турнире он забросил третью шайбу и заработал в свой актив пять результативных передач. Сборная Словакии вышла на первую строчку турнирной таблицы группы, одержав четвертую победу на турнире.

Сейчас хоккеисты Словакии и России имеют по 12 очков, но первые находятся выше из-за победы в личной встрече (3:1). Ранее россияне проиграли словакам со счетом 1:3. Поражение стало первым для спортсменов из России на турнире.

Теперь сборной Словакии предстоит сразиться с командой Швеции. Матч пройдет 30 мая. Датчане встретятся 31 мая со сборной Чехии.