Сборная Шотландии отказалась преклонять колено перед матчами на Евро-2020

Мужская сборная Шотландии по футболу отказалась вставать на одно колено в поддержку движения против расового неравенства Black Lives Matter во время Евро-2020. Спортсмены будут стоя выражать свою поддержку борьбе против расизма.

На сайте Шотландской футбольной ассоциации сказано, что команда, тренерский штаб и закулисные члены продолжат противостоять расизму стоя в преддверии матчей группы D против Чехии, Англии и Хорватии.

«Важно, чтобы мы продолжали решать проблему расизма и повышать осведомленность о необходимости изменения не только менталитета людей, но и их поведения», — сказал Энди Робертсон, капитан мужской сборной Шотландии.

Чемпионат Европы по футболу стартует 11 июня с отборочного матча между сборными Италии и Турции в Риме. В России трансляцию турнира будут вести три канала: Первый канал, «Россия 1» и «Матч ТВ».

Движение Black Lives Matter стало популярным после массовых протестов и беспорядков, которые начались в результате смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.