Сборная Сенегала по футболу впервые в истории выиграла Кубок Африки

Сборной Сенегала удалось обыграть соперников из Египта в финале Кубка африканских наций по футболу. Спортсмены из этой страны еще ни разу не становились обладателями этой награды.

Встреча проходила в Камеруне. Основное и дополнительное время игры завершилось с нулевым счетом. Сенегальцы оказались точнее в серии 11-метровых ударов. В итоге счет матча составил 4:2 в пользу сборной Сенегала.

Сенегальская команда впервые в истории получила Кубок Африки. Ранее спортсменам удавалось дойти лишь до финала соревнований. Футболистов уже назвали королями Африки.

Несмотря на поражение, сборная Египта остается самой титулованной в Африке. На счету команды семь побед в турнире.

Ранее бронзу домашнего Кубка Африки удалось завоевать сборной Камеруна. Команда играла против соперников из Буркина-Фасо. Одержать победу футболисты смогли с помощью серии пенальти.

Первый Кубок Африки состоялся в 1957 году. Турнир проходит каждые два года. Победителем соревнований в 2021 году стала алжирская команда.