Сборная России вышла в плей-офф ЧМ по мини-футболу

Сборная России по мини-футболу обыграла команду Гватемалы в матче последнего тура группового этапа чемпионата мира. Эта победа поставила россиян на первое место в группе В.

Встреча состоялась в Каунасе и завершилась со счетом 4:1, отметило РИА «Новости».

В российской сборной голы забили Андрей Афанасьев, Янар Асадов, Сергей Абрамов и Артем Антошкин. В команде Гватемалы отличился Роман Альварадо.

Благодаря этой победе сборная России заняла первое место в группе В, набрав в трех матчах девять очков.

Соперник россиян в плей-офф будет определен позднее.

На этой неделе сборная России по футболу улучшила свою позицию в рейтинге FIFА после первых трех матчей под руководством Валерия Карпина. Команда поднялась с 41-го на 37-е место. Позицию удалось улучшить благодаря играм с Хорватией, которая закончилась ничьей, победами над Кипром и Мальтой в квалификации ЧМ-2022.