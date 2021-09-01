Сборная России вышла на второе место в медальном зачете Паралимпиады в Токио

Российские паралимпийцы вывели сборную страны на второе место в общемедальном зачете Игр в столице Японии. Команда из России улучшила свои позиции после победы легкоатлетки Галины Липатниковой, которая стала паралимпийской чемпионкой в толкании ядра стоя.

Соотечественница толкнула спортивный снаряд на 11,03 метра. Серебро досталось Мириам Мартинес Рико из Испании (9,62 метра), бронза — китаянке Кинг Ву (9,36 метра).

Сейчас у паралимпийской сборной России 31 золотая медаль. На первом месте с большим отрывом — 66 наград высшей пробы — расположилась сборная Китая. У команды Великобритании 30 медалей за первые места.

В первый день осени золото российской сборной принесли Андрей Калина — он стал победителем в соревнованиях по комплексному плаванию — и Андрей Вдовин, ставший чемпионом в беге на 400 метров. Легкоатлет побил мировой рекорд, который сам же и установил два года назад.