Сборная России вылетела с молодежного Евро после поражения от датчан

Молодежная сборная России уступила команде Дании в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы по футболу. Как сообщил ТАСС, последняя игра завершилась со счетом 0:3.

Причиной слабого выступления с равным по силам соперником могла стать дисквалификация защитника Павла Маслова. На игре с датчанами его заменил Артем Голубев.

Но замена оказалась неравноценной и соперники дважды поразили ворота российской сборной, спустя 10 минут после начала игры. Быстрыми атаками отличились Якуб Бруун-Ларсен и Андерс Дрейер.

Отыграться российским спортсменам не удалось. К концу встречи третий мяч в ворота забил Карло Хольсе.

Для российской команды это второе поражение при одной победе в групповом этапе. По итогам команда замкнула тройку в группе C и выбыла из чемпионата, не попав в плей-офф.

Команда Михаила Галактионова начала свой европейский чемпионат с крупной победы, разгромив сборную Исландии со счетом 4:1. После российские футболисты уступили сильному сопернику — сборной Франции. Показав неплохую игру, одолеть «трехцветных» соперников не удалось и встреча завершилась со счетом 2:0.