Сборная России вылетела на матч в Сан-Марино

Сборная России по футболу вылетела в Сан-Марино на заключительный матч отборочного турнира чемпионата Европы в 2020 году. Информация появилась на странице российской команды в Twitter.

«Летим в Сан-Марино! Санкт-Петербург, спасибо за прием и до встречи на Евро-2020!» — говорится в сообщении

Встреча заключительного тура группы I пройдет 19 ноября на стадионе «Олимпико» в Серравалле, Сан-Марино.

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Сборная России сыграла в девяти матчах и набрала 21 очко. Сан-Марино расположилось на последнем, шестом месте, так как спортсмены не набрали ни одного очка.

Накануне сборная России сыграла на домашнем стадионе «Зенита» в Санкт-Петербурге. Футболисты проиграли команде Бельгии со счетом 1:4. Капитан сборной России Артем Дзюба назвал пощечиной поражение российской команды от Бельгии.

Отечественные футболисты ранее уже обеспечили себе выход в финальную часть Евро-2020. Четыре матча первенства пройдут на арене «Санкт-Петербург». При чем как минимум два из них состоятся с участием команды из РФ.