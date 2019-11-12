Сборная России выйдет на поле против Бельгии и Сан-Марино в старой форме
«Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл», — говорится в сообщении, которое цитирует Sport Express.
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Сборная России обеспечила себе участие в финальной стадии чемпионата Европы — 2020 после победы над киприотами в матче отборочного турнира. Встреча завершилась со счетом 5:0. В заключительных играх отбора россиянам предстоит сыграть 16 ноября против Бельгии и 19 ноября против Сан-Марино.
В турнирной таблице группы I подопечные Станислава Черчесова находятся на второй строчке, набрав 21 очко. Первую позицию занимают бельгийцы с 24 очками, а закрывает тройку лидеров команда Кипра с результатом в 10 очков.
Презентация новой формы национальной команды на чемпионат Европы — 2020 состоялась 7 ноября, напоминает РИА «Новости». Позже в СМИ появилась информация, что руководство РФС, а также ряд футболистов новой экипировкой оказались недовольны.