Сборная России выйдет на поле против Бельгии и Сан-Марино в старой форме

Футболисты сборной России проведут ближайшие матчи — против команд Бельгии и Сан-Марино — в старой форме, в которой начали цикл. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

«Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл», — говорится в сообщении, которое цитирует Sport Express.

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Сборная России обеспечила себе участие в финальной стадии чемпионата Европы — 2020 после победы над киприотами в матче отборочного турнира. Встреча завершилась со счетом 5:0. В заключительных играх отбора россиянам предстоит сыграть 16 ноября против Бельгии и 19 ноября против Сан-Марино.

В турнирной таблице группы I подопечные Станислава Черчесова находятся на второй строчке, набрав 21 очко. Первую позицию занимают бельгийцы с 24 очками, а закрывает тройку лидеров команда Кипра с результатом в 10 очков.

Презентация новой формы национальной команды на чемпионат Европы — 2020 состоялась 7 ноября, напоминает РИА «Новости». Позже в СМИ появилась информация, что руководство РФС, а также ряд футболистов новой экипировкой оказались недовольны.