Сборная России выиграла у США первый матч юниорского ЧМ по хоккею

Российская сборную в овертайме одержала победу над командой США в первом матче группового этапа чемпионата мира среди юниоров. Игра закончилась со счетом 7:6.

Встреча прошла в техасском городе Фриско, написал ТАСС.

Шайбы забросили Данила Юров на 10-й минуте, на 27-й Дмитрий Бучельников, на 29-й Всеволод Гайдамак, а также Матвей Мичков (34-я минута), Иван Мирошниченко (40-я 55-я минута), Никита Чибриков (62-я минута).

У американцев отличились Райан Чесли (3-я минута), Дилан Дюк (6-я и 37-я минуты), а также Итан Страки (22-я минута), Саша Пастухов (25-я минута) и Шон Беренс (17-я минута). После четвертой пропущенной шайбы у российской команды произошла замена вратаря. Вместо Кирилла Герасимюка на лед вышел Валерий Бринкман.

В чемпионате мира по хоккею среди юниоров участвуют игроки не старше 18 лет.