Сборная России всухую разгромила футболистов Сан-Марино

На матче отборочного турнира Евро-2020 в Серравале сборная России обыграла футболистов Сан-Марино со счетом 5:0. Россияне еще до этой победы обеспечили себе участие в финале чемпионата.

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Как сообщила газета «Комсомольская правда», в игре отличились Далер Кузяев и Николай Комличенко, которые забили дебютные голы в составе сборной. Счет в пользу России увеличили также Сергей Петров, Алексей Миранчук и Алексей Ионов.

Календарный год российские футболисты завершили с хорошей статистикой — восемь побед и два поражения. Они обеспечили себе второе место в группе I отборочного турнира и выход на Евро-2020, набрав 24 очка.

Финал турнира состоится с 12 июня оп 12 июля на 12 стадионах в 11 странах мира. Жеребьевка состоится в Бухаресте 30 ноября. Первый соперник России в группе B уже известен. Это сборная Дании, вышедшая из своей группы со второго места.