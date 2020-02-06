Сборная России «всухую» проиграла финнам на этапе Евротура

Сборная России «всухую» проиграла команде Финляндии в вынесенном матче Шведских хоккейных игр. Встреча прошла в Хельсинки и завершилась со счетом 0:3.

Точными бросками у финнов отметились Тему Пулккинен, Юлиус Няттинен и Юлиус Юнттила. Все три шайбы были забиты в первые семь минут матча.

После третьей пропущенной шайбы в сборной России произошла замена вратаря. Тимура Билялова сменил в воротах Александр Самонов.

Следующую игру сборная России проведет в субботу, 8 февраля в Стокгольме. Их соперниками станут хозяева турнира — команда Швеции. Финнов в этот же день ждет встреча с чехами.

В общем зачете Евротура российская сборная занимает третье место, в ее активе семь очков. Шведы имеют столько же очков, но уступают россиянам в разнице заброшенных и пропущенных шайб. На первом месте сейчас расположилась сборная Финляндии — 14 очков. На второй строчке чехи, у них 11 очков.