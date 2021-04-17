Сборная России впервые победила на командном ЧМ по фигурному катанию

Сборная России досрочно стала победителем командного чемпионата мира по фигурному катанию в Японии. В общем зачете команда стала недосягаема после выступления девушек с произвольной программой. Об этом сообщило РИА «Новости».

Первое место в произвольной программе в соревнованиях одиночниц досталось Анне Щербаковой. Российская фигуристка набрала по итогам проката 160,58 балла. Второе место досталось японской спортсменке Каори Сакамото. Ее прокат судьи оценили в 150,29 балла. Бронза досталась еще одной россиянке — Елизавете Туктамышевой, которая набрала 146,23 балла. По итогам командного турнира сборная России набрала 125 баллов. Второе место досталось американским спортсменам с результатом 110 очков. Бронза досталась хозяевам турнира — сборной Японии, которые получили 107 баллов. Призовой фонд World Team Trophy составляет один миллион долларов. Сборная России, как победитель турнира, получит 200 тысяч долларов.