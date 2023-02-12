Спорт 12 февраля 2023, 21:10 Сборная России в 14-й раз выиграла Кубок легенд по футболу Сборная России со счетом 6:4 обыграла команду СНГ в финале Кубка легенд по футболу freepik

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Победителем товарищеского турнира Кубка легенд имени Константина Еременко в 14-й раза стала сборная России, обыграв команду СНГ со счетом 6:4. Финальный матч состоялся в воскресенье в московском дворце спорта «Мегаспорт».

В составе российской сборной дубли оформили Александр Самедов и Павел Погребняк, еще по голу забили Юрий Жирков и Константин Головской. Также в команде играли Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Олег Корнаухов, Андрей Каряка, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Евгений Алдонин. Главным тренером россиян был Валерий Гладилин.

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Российская сборная выиграла 14 турниров Кубка легенд из 15. В 2020 году сборную России обыграла команда звезд. В этом году команда звезд оказалась на третьем месте. На четвертой строчке турнира сборная Европы, пятое место досталось команде Латинской Америки.

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Первый Кубок легенд прошел в московском «Мегаспорте» в 2009 году, с 2010 турниры проходят при поддержке правительства Москвы. Матчи проходят на поле с искусственным покрытием, от каждой команды играют пять игроков и один голкипер. В турнирах участвуют только ветераны футбола, спортсменам должно быть не менее 35 лет.