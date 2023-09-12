Спорт 12 сентября 2023, 20:39 Сборная России сыграла вничью с командой Катара Сборная России вырвала ничью в товарищеском матче с футболистами Катара Unsplash

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Сборная России по футболу сыграла с командой Катара в гостевом товарищеском матче со счетом 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Эль-Джануб», гостями матча стали 13 835 человек.

Среди катарцев отличился Ахмед Алаэльдин, который забил мяч на 70-й минуте. В составе сборной России счет сравнял 26-летний защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков (89).

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После этой игры для футболистов сборной России завершился сентябрьский учебно-тренировочный сбор. В рамках этих турниров российская команда провела товарищеские игры против сборной Египта. Первая игра завершилась со счетом 1:1.

Накануне российские футболисты проиграли команде египтян во втором товарищеском матче впервые с 2021 года. Встреча проходила на стадионе «Суэц». Игра завершилась со счетом 1:2.