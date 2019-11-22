Сборная России сыграет два матча дома на Евро-2020

Сборная России в групповом этапе чемпионата Европы проведет два матча в Санкт-Петербурге и сыграет в Копенгагене с Данией. Это выяснилось в ходе жеребьевки, определившей хозяев поля на Евро-2020.

Россия и Дания вместе попали в группу B, в ходе жеребьевки выяснилось, какая из этих двух команд проведет у себя дома все три матча. Жребий решил, что это будет датская сборная.

Известно, что в группе В сборная России также сыграет с Бельгией. Четвертый соперник определится по итогам стыковых матчей, это будет Финляндия или Уэльс. Жеребьевка будет 30 ноября.

«Двойные стандарты»: Россию лишат Олимпиады и домашнего этапа чемпионата Европы? Подробнее

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года на 12 стадионах 12 городов 11 государств. В финальной стадии Евро примут участие 24 сборные. 20 команд вышли в групповую стадию по итогам отборочных игр, заняв первое или второе месте. Еще четыре путевки в стыковых матчах разыграются по результатам Лиги наций.