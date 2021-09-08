Сборная России стала первой в рейтинге Всемирной организации пляжного футбола

Сборная России победила на Чемпионате мира по пляжному футболу и стала первой в рейтинге Всемирной организации пляжного футбола (BSWW). Об этом сообщил RT.

По данным РИА ФАН, чемпионат проходил в Москве с 19 по 29 августа. После этого российская команда поднялась с третьего места рейтинга на первое. На втором и третьем месте оказались команды Португалии и Бразилии.

В финальном матче российские спортсмены победили Японию — 5:2. Хорошо проявили себя игроки Федор Земсков, Андрей Новиков и Артур Папоротный.