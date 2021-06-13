Сборной России предстоит сыграть против соперников из Финляндии на Евро-2020. Команда сделает все для победы во втором матче группового этапа чемпионата, заявил главный тренер россиян Станислав Черчесов.

«Никакого давления нет, мы в турнире. Хотели сыграть лучше по результату и содержанию. Ждем финнов 16 июня, потом будет матч в Дании. Одним матчем все не решается, но будем делать все, чтобы победить финнов», — привел слова Черчесова ТАСС.

Российская сборная 12 июня вышла на поле против команды Бельгии в первом матче группового этапа. Мачт проходил в Петербурге и завершился со счетом 3:0 в пользу бельгийцев. В другой встрече группы B сборной Финляндии удалось обойти датских соперников. Игра завершилась со счетом 1:0.

По итогам первого тура лидером группы стала сборная Бельгии. На второй строчке находятся финны, а замыкает тройку команда Дании. Сборная России занимает последнее место. Российским футболистам 16 июня предстоит сыграть против финнов. На следующий день бельгийцев ждет матч против сборной Дании.