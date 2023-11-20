Спорт 20 ноября 2023, 21:22 Сборная России разгромила Кубу в товарищеском матче Сборная России по футболу обыграла команду Кубы со счетом 8:0 РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сборная России крупно обыграла команду Кубы в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 8:0.

Игра проходила на стадионе чемпионата мира-2018 в Волгограде. Посмотреть ее пришли 45 тысяч болельщиков.

Реклама

Для сборной России эта победа стала второй самой крупной в истории. В июне 2019 года россияне в Саранске разгромили команду Сан-Марино со счетом 9:0 в рамках квалификации Евро-2020.

Результат игры учтут в рейтинге ФИФА. В настоящий момент команда Валерия Карпина идет в нем на 39-м месте, а Куба занимает 169-ю строчку.

Это России и Кубы это был первый очный матч в истории. Сборная СССР встречалась с «островитянами» на Олимпийских играх в 1980 году и победила со счетом 8:0.

Команда Валерия Карпина одержала третью победу в 2023 году. Ранее россияне в товарищеских матчах обыграли Ирак (2:0) и Камерун (1:0), а также сыграли вничью с Египтом (2:2), Катаром (1:1) и Кенией.

Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в турнирах под своей эгидой в связи с ситуацией на Украине.