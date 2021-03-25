Возможности сборной России не стоит оценивать по матчу с Мальтой. С таким призывом в эфире ИА НСН выступил бывший футболист сборной России по футболу Дмитрий Булыкин.

«В любой игре самое главное — результат. Команда результата добилась», — заявил он.

По его мнению, несмотря на проигрыш, Мальта хорошо выступила на том матче. Поэтому российской сборной пришлось добавлять, чтобы под конец игры не столкнуться с нервотрепкой.

Со Словенией и Словакией будут другой футбол, настрой и игра, предположил Булыкин.

«Просто это Мальта, и думаю, что многие наши ребята расслабились и не включались на 100%. Поэтому я бы не стал вникать в эту игру, а просто учел бы ее победу и принесенные ею очки», — пояснил бывший спортсмен.

При этом он признал, что отечественной команде нужно прибавлять.

«Нужно будет усилить все компоненты игры, потому что словенцы посильнее сборной Мальты. И если делать такие же ошибки и столь же расслабленно играть, нас накажут», — добавил Булыкин.

В ходе матча, который прошел 25 марта, первый гол на 23-й минуте забил Артем Дзюба. А на 35-й минуте отличился российский защитник Марио Фернандес. Полузащитник сборной Мальты Джозеф Мбонг забил один мяч на 56-й минуте. На 89-й минуте за РФ в ворота попал Александр Соболев.