Спорт 16 февраля 2023, 14:02 Сборная России проведет товарищеский матч с командой Ирана

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Национальная команда Ирана станет соперником России по футбольному товарищескому матчу. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По данным сайта «Политика сегодня», матч между Россией и Ираном может пройти в конце марта. Планируется, что игра состоится в Тегеране.

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Отмечается, что в 2022 году сборная России по футболу провела всего три встречи, что связано с отстранением спортсменов от международных турниров.

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