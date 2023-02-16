16 февраля 2023, 14:02
Сборная России проведет товарищеский матч с командой Ирана
Национальная команда Ирана станет соперником России по футбольному товарищескому матчу. Об этом сообщило агентство Tasnim.
По данным сайта «Политика сегодня», матч между Россией и Ираном может пройти в конце марта. Планируется, что игра состоится в Тегеране.
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Отмечается, что в 2022 году сборная России по футболу провела всего три встречи, что связано с отстранением спортсменов от международных турниров.
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Футбол
Отстранение России от соревнований
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