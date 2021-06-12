Сборная России пропустила первый гол в матче с Бельгией

Игроки сборной Бельгии забили первый гол в матче Евро-2020. Футболисты выступают против российской команды.

Дебютный гол бельгийской команде принес Ромелу Лукаку после ошибки Андрея Семенова. Российский футболист не смог выбить мяч после кросса в штрафную. В итоге соперник развернулся к воротам и пробил точно в угол. Счет пока 1:0 в пользу сборной Бельгии.

Матч России и Бельгии начался в 22:00 на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Команды играют в рамках первого тура группового этапа Евро-2020.

Обслуживает встречу испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Ассистентами стали Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар, а резервным рефери — Фернандо Рапальини.

Перед игрой футбольный эксперт, экс-главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт заявлял, что при правильно выстроенной игре у российской сборной есть шанс победить. При этом он выразил мнение, что бельгийская команда объективно сильнее.