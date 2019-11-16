Сборная России проигрывает бельгийцам после первого тайма отборочного матча на ЧЕ-2020
Сборная Бельгии по футболу прилетела в ПетербургПодробнее
Открыл счет Торган Азар, который ворвался в штрафную с левого края и мощнейшим ударом направил мяч в ворота. Это произошло на 19-й минуте встречи.
Остальные два мяча забил россиянам Эден Азар. Он подобрал мяч от Лукаку и пробил второй гол. Через семь минут он повторил свой успех и сделал дубль.
Россияне пока не смогли забить ни одного мяча в ворота соперников.
Матч проходит 16 ноября. Футболисты из России и Бельгии досрочно вышли на Евро-2020. Во время первого круга квалификационного раунда Бельгия обыграла сборную РФ со счетом 3:1.
Сборная России занимает второе место в группе I с 21 очком. Команда Бельгии набрала 24 очка и лидирует. Жеребьевка финального турнира пройдет 30 ноября в Бухаресте, Румыния.