Сборная России проигрывает бельгийцам после первого тайма отборочного матча на ЧЕ-2020

Первый тайм отборочного матча чемпионата Европы 2020 года закончился для российской сборной крупным проигрышем. Бельгийская сборная забила в ворота россиян сразу три мяча. Об этом сообщил RT.

Сборная Бельгии по футболу прилетела в Петербург Подробнее

Открыл счет Торган Азар, который ворвался в штрафную с левого края и мощнейшим ударом направил мяч в ворота. Это произошло на 19-й минуте встречи.

Остальные два мяча забил россиянам Эден Азар. Он подобрал мяч от Лукаку и пробил второй гол. Через семь минут он повторил свой успех и сделал дубль.

Россияне пока не смогли забить ни одного мяча в ворота соперников.

Матч проходит 16 ноября. Футболисты из России и Бельгии досрочно вышли на Евро-2020. Во время первого круга квалификационного раунда Бельгия обыграла сборную РФ со счетом 3:1.

Сборная России занимает второе место в группе I с 21 очком. Команда Бельгии набрала 24 очка и лидирует. Жеребьевка финального турнира пройдет 30 ноября в Бухаресте, Румыния.