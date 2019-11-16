  • Сборная России проигрывает бельгийцам после первого тайма отборочного матча на ЧЕ-2020

    16 ноября 2019, 21:08

    Алена Макаренко

    Первый тайм отборочного матча чемпионата Европы 2020 года закончился для российской сборной крупным проигрышем. Бельгийская сборная забила в ворота россиян сразу три мяча. Об этом сообщил RT.
    Сборная России проигрывает бельгийцам после первого тайма отборочного матча на ЧЕ-2020

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    Открыл счет Торган Азар, который ворвался в штрафную с левого края и мощнейшим ударом направил мяч в ворота. Это произошло на 19-й минуте встречи.

    Остальные два мяча забил россиянам Эден Азар. Он подобрал мяч от Лукаку и пробил второй гол. Через семь минут он повторил свой успех и сделал дубль.

    Россияне пока не смогли забить ни одного мяча в ворота соперников.

    Матч проходит 16 ноября. Футболисты из России и Бельгии досрочно вышли на Евро-2020. Во время первого круга квалификационного раунда Бельгия обыграла сборную РФ со счетом 3:1.

    Сборная России занимает второе место в группе I с 21 очком. Команда Бельгии набрала 24 очка и лидирует. Жеребьевка финального турнира пройдет 30 ноября в Бухаресте, Румыния.