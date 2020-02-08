Сборная России проиграла Швеции на этапе Евротура

Сборная России уступила команде Швеции в матче третьего этапа Евротура. Встреча прошла в Стокгольме и завершилась со счетом 5:2.

В составе россиян отличились Павел Порядин — он забил первую шайбу в ворота противника на 48-й минуте игры, Павел Кудрявцев (54-я минута). У шведов уже на первой минуте игры шайбу забил Маркус Нильссон, Сэмюэль Фагемо отличился на 31-й минуте, Эмиль Сильвегорд — на 35-й, Лукас Бенгтссон оформил дубль на 49-й и 51-й минуте матча.

Российская сборная потерпела второе поражение на шведском этапе Евротура. 6 февраля россияне «всухую» проиграли сборной Финляндии. Встреча завершилась со счетом 0:3.

В заключительном матче этапа, который пройдет 9 февраля, команда России встретится со сборной Чехии. Шведы в тот же день встретятся с Финляндией.