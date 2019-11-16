Сборная России проиграла команде Бельгии в матче отбора ЧЕ-2020
Матч прошел в субботу, 16 ноября, в Санкт-Петербурге. Завершилась встреча со счетом 1:4.
В первом тайме бельгийцы смогли трижды забить мяч в ворота хозяев. Открыл счет Торган Азар (19-я минута), следом дважды отличился Эден Азар (33-я и 40-я). Четвертый мяч забил форвард Ромелу Лукаку во второй половине встречи (72-я).
У сборной России отличился Георгий Джикия, он сумел забить мяч на 79-й минуте игры.
После победы бельгийская сборная обеспечила себе первое место в группе I. «Красные дьяволы» одержали девять побед в девяти матчах и сумели набрать 27 очков. Российская команда оказалась на второй строчке, в их активе 21 балл.
Заключительный матч отбора 19 ноября российская сборная проведет с командой Сан-Марино. Бельгийцы в этот же день примут сборную Кипра.
Сборные России и Бельгии уже обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата Европы-2020.