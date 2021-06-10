Сборная России прилетела в Петербург для участия в Евро-2020

Российская сборная прилетела из Москвы в Санкт-Петербург, где примет участие в чемпионате Европы. Первую встречу на стадионе «Газпром Арена» команда проведет уже 12 июня.

О прибытии футболистов сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу сборной.

Перед вылетом команду покинули Андрей Лунев, Илья Самошников и Роман Евгеньев. Таким образом, заявка сборной России на Евро-2020, обнародованная 2 июня, изменений не претерпела, сообщается в Twitter сборной.

В пятницу россияне проведут предыгровую тренировку и пресс-конференцию в видеоформате.

Ранее подопечные Станислава Черчесова неделю тренировались на сборах в Австрии. Там они провели товарищеские матчи со сборными Польши (1:1) и Болгарии (1:0). Еще одна тренировочная неделя прошла в Новогорске в Московской области.

В Санкт-Петербурге сборная РФ проведет два матча группового этапа чемпионата. Первый пройдет 12 июня с Бельгией. Второй россияне проведут 16 июня против финнов.