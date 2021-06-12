Сборная России пожелала здоровья потерявшему сознание на поле Эриксену

Сборная России пожелала здоровья датскому полузащитнику Кристиану Эриксену, который потерял сознание в матче Евро-2020 против Финляндии. Отечественные спортсмены оставили слова поддержки в Twitter.

«Наши мысли с Кристианом Эриксеном, сборной Дании и итальянским „Интером“. Надеемся, что все обойдется», — говорится в сообщении.

Дания и Финляндия выступают в группе В, в ней же числится сборная России. Матч начался в субботу, 12 июня, в Копенгагене. В конце первого тайма Эриксен потерял сознание, упал на газон и не смог подняться. Около 15 минут врачи оказывали игроку первую помощь, в том числе делали непрямой массаж сердца. Позже футболиста унесли на носилках в подтрибунное помещение. Матч приостановили при счете 0:0, все футболисты покинули поле.

Россия проведет свой первый матч с командой Бельгии в Санкт-Петербурге 12 июня, начало в 22:00. На групповом этапе отечественные футболисты также встретятся с командами Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Кристиану Эриксену 29 лет. Он представляет итальянский клуб «Интер», в составе которого стал чемпионом Италии сезона-2020/21. До этого футболист играл за английский «Тоттенхэм» и нидерландский «Аякс», в составе которого стал трехкратным чемпионом Нидерландов и обладателем кубка и суперкубка страны. В составе сборной Дании Эриксен выступил на 108 матчах и забил 36 голов.