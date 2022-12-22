22 декабря 2022, 17:16
Сборная России потеряла четыре строчки в рейтинге FIFA
Сборная России опустилась на четыре строчки в рейтинге FIFA после отстранения от международных соревнований. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу организации.
Раньше она занимала 33-е место, а после ноябрьских матчей упала на 37-е.
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Лидером рейтинга остается сборная Бразилии. Аргентина и Франция оказались после чемпионата мира 2022 года в Катаре на втором и третьем месте соответственно.
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