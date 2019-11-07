  • Сборная России показала футбольную форму для Евро-2020

    07 ноября 2019, 19:44

    Ольга Ситникова

    Российская сборная по футболу показала комплект будущей формы игроков на чемпионате Европы следующего года. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Видеоролик, на котором демонстрируется новая форма национальной команды, появился на официальной странице сборной России в Twitter.

    За производство будущей формы отвечает немецкая компания спортивной одежды Аdidаs. Она же традиционно является партнером российской сборной. В видеоролике-презентации снялись некоторые футболисты сборной России. Основным слоганом для видео оказалась фраза «От края до края». Она характеризует большую площадь России.

    Снимок формы российской сборной на Евро-2020 слили в Сеть

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    Сборная России по футболу после восьми туров набрала 21 очко и занимает второе место в турнирной таблице группы I. В заключительных матчах отборочного этапа футболистам из России предстоит сыграть с Бельгией и Сан-Марино.

    Ранее в Интернете уже публиковали фотография формы российской сборной по футболу на чемпионате Европы 2020 года. Снимок появился на сайте Footy Headlines. Авторы также отметили, что это «домашняя» форма.