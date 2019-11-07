Сборная России показала футбольную форму для Евро-2020

Видеоролик, на котором демонстрируется новая форма национальной команды, появился на официальной странице сборной России в Twitter.

За производство будущей формы отвечает немецкая компания спортивной одежды Аdidаs. Она же традиционно является партнером российской сборной. В видеоролике-презентации снялись некоторые футболисты сборной России. Основным слоганом для видео оказалась фраза «От края до края». Она характеризует большую площадь России.

Снимок формы российской сборной на Евро-2020 слили в Сеть Подробнее

Сборная России по футболу после восьми туров набрала 21 очко и занимает второе место в турнирной таблице группы I. В заключительных матчах отборочного этапа футболистам из России предстоит сыграть с Бельгией и Сан-Марино.

Ранее в Интернете уже публиковали фотография формы российской сборной по футболу на чемпионате Европы 2020 года. Снимок появился на сайте Footy Headlines. Авторы также отметили, что это «домашняя» форма.