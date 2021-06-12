Сборная России показала форму перед матчем с Бельгией

Футболисты сборной России выйдут сегодня на поле в матче Евро-2020 против бельгийцев в белой форме. На официальной странице команды в Twitter появилось фото с футболками полевых игроков и вратаря.

Свою первую встречу на турнире россияне проведут с бельгийцами в Санкт-Петербурге. Она начнется в 22:00.

Футбольный эксперт, экс-главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт в беседе с «360» в преддверии игры заявил, что у российских спортсменов есть шансы победить, хотя сборная Бельгии, по его мнению, объективно сильнее. Он отметил, что все будет зависеть от правильно выстроенной игры.

Бывший нападающий национальной команды Андрей Аршавин ранее поделился своими ожиданиями от выступления сборной на этом чемпионате. По его словам, подопечные Станислава Черчесова максимум, что смогут сделать, это выйти из группы и дойти до четвертьфинала.

Евро-2020, который перенесли на этот год из-за пандемии коронавируса, начался вчера со встречи сборных Италии и Турции. Скуадра адзурра обыграла турок с разгромным счетом 3:0. Об этом сообщил сайт Nation News.