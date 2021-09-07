Сборная России победила в матче против Мальты

Сборная России победила в матча отбора чемпионата мира против сборной Мальты со счетом 2:0. Первый гол забил капитан россиян Федор Смолов в самом начале.

Он забросил мяч в ворота мальтийцев на 10-й минуте, заметив ошибку защитника. Тот дал слишком слабый пас назад, благодаря которому Смолов смог перехватить мяч и обойти голкипера Анри Бонелло в подкате.

Второй гол забил Зелимхан Бакаев на последних минутах встречи. Он смог пробить пенальти и обмануть голкипера соперников, который кинулся ловить мяч в противоположную сторону.

Встреча двух сборных прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Главным арбитром игры стал турецкий судья Али Палабыйык. Во время игры рефери трижды показывал желтую карточку. На 50-й минуте матча ее получил Алексей Миранчук, который ударил соперника по ногам во время отбора мяча, а на 68-й минуте — Стив Борг, который снес российского футболиста на фланге. В третий раз желтую карточку получил тоже игрок сборной Мальты Райан Камензули, который коснулся мяча рукой на 82-й минуте матча.

У российских футболистов также было несколько напряженных моментов возле ворот соперника, но атаки не удалось довести до конца. Мяч либо отбирали соперники, либо отбивал вратарь мальтийцев. При этом ни одна из атак соперников по воротам российской сборной не увенчалась успехом.