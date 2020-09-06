Сборная России победила венгров и вышла на первое место в группе Лиги наций

Сборная России победила в матче второго тура Лиги наций. Подопечные Станислава Черчесова обыграли команду Венгрии. Итоговый счет — 3:2.

Сборная России вышла вперед уже на 15-й минуте встречи. Антон Миранчук забил гол из пределов штрафной после передачи Далера Кузяева. На 34-й минуте Магомед Оздоев закрепил преимущество российской сборной, забив второй гол. Ассистировал ему защитник Андрей Семенов. Первый тайм закончился со счетом 2:0.

Третий гол сборной России удалось забить в самом начале второй половины игры. На 46-й минуте мяч в ворота соперника отправил Марио Фернандес. Артем Дзюба выкатил ему мяч так, что защитник бил в ворота, в которых не было вратаря.

На 62-й минуте матча венгры сократили отставание — гол забил Роланд Шаллаи. Спустя восемь минут отрыв россиян сократился до одного гола — на 70-й минуте мяч в ворота Антона Шунина забил Немания Николич. Итоговый счет 3:2 в пользу сборной России.

Эта победа вывела Россию на первое место в своей группе Лиги наций. Подопечные Станислава Черчесова пока не потеряли ни одного очка в турнире. В первом туре со счетом 3:1 были обыграны сербы.

Еще два соперника России по группе — Сербия и Турция — сыграют друг с другом позже 6 сентября. Но вне зависимости от результата этой встречи российская сборная останется лидером в своем квартете.