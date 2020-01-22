Сборная России победила в общекомандном зачета на юношеской Олимпиаде

Россияне выиграли 29 медалей и впервые стали победителями юношеской Олимпиады в командном зачете. Игры в Лозанне принесли сборной России 10 золотых медалей, 11 серебряных и восемь бронзовых.

Как пишет РИА «Новости», десятую золотую медаль российская сборная выиграла в последний день зимних соревнований в Лозанне. Заключительную награду принесли хоккеисты. В финале они обыграли американцев со счетом 4:0.

Больше всего золотых медалей россиянам принесли биатлонисты. Они выиграли три награды высшей пробы. А самое большое количество медалей принесли фигуристы: по две золотых и бронзовых медали и четыре серебряных.

Второе место в общекомандном зачета получила сборная Швейцарии (10-6-8), а тройку лидеров замкнули спортсмены из Японии (9-7-1).

29 медалей стали для юношеской сборной рекордными. Предыдущий россияне поставили в 2016 году, выиграв 24 награды. Тогда на зимних играх Россия получила семь первых мест, восемь вторых и девять третьих. Зимние Олимпийские игры 2012-го принесли сборной пять золотых, четыре серебряных и семь бронзовых медалей.

Зимние юношеские Олимпийские игры проходят третий раз. Соревнования начались 9 января, а 22 числа запланирована церемония закрытия.