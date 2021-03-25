Сборная России победила в матче отбора против Мальты

Сборная России победила в матче с Мальтой, который прошел в рамках первого тура отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2022 года. Россияне обыграли противника со счетом 1:3.

С первых секунд игры в составе сборной России на поле вышли Антон Шунин, Вячеслав Караваев, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Марио Фернандес, Ильзат Ахметов, Даниил Фомин, Далер Кузяев, Александр Головин, Алексей Ионов и Артем Дзюба с капитанской повязкой.

На скамье запасных были Алексей Миранчук, Александр Соболев, Юрий Жирков, Максим Мухин, Роман Нойштедтер, Андрей Лунев, Юрий Дюпин, Федор Кудряшов, Игорь Смольников, Рифат Жемалетдинов, Антон Заболотный и Андрей Мостовой.

Первый гол российские футболисты забили уже на 23-й минуте — мяч в ворота противника забросил Артем Дзюба. Автором второго гола стал Марио Фернандес — голкипер сборной Мальты пропустил мяч на 35-й минуте встречи. Фернандес забил гол после успешной голевой передачи от Дзюбы. Первый тайм закончился со счетом 2 — 0 в пользу российской сборной.

Позднее на 56-й минуте сборная России пропустила от нападающего Мальты Джозефа Мбонга.

И на 90-й минуте третий гол в копилку сборной принес Александр Соболев.

В состав сборной Мальты вошли Анри Бонелло, Курт Шоу, Андре Агиус, Стив Борг, Джозеф Мбонг, Бьорн Кристенсен, Мэтью Гийомье, Райан Камензули, Тедди Теума, Юрген Дегабриэль и Лука Монтебельо.