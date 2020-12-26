Сборная России победила американцев в матче хоккейного МЧМ

Российская сборная по хоккею обыграла команду США на молодежном чемпионате мира в Канаде. Встреча завершилась со счетом 5:3.

Игра сборных России и США проходила в рамках группы В в Эдмонтоне. Матч завершился со счетом 5:3 (1:1, 3:0, 1:2) в пользу российских спортсменов. Отличиться удалось Василию Пономареву на девятой и 32-й минутах, а также Захару Бардакову (24), Илье Сафонову (33) и Егору Чинахову (60).

В составе сборной США шайбы смогли забросить Кэм Йорк на 15-й минуте, Джон Фариначчи — 50-й и Тревор Зеграс — 58-й. После проигрыша американцы сыграют с австралийцами 26 декабря. Российская команда сыграет со сборной Чехии 28 декабря.

На прошлой неделе россияне стали победителями домашнего этапа Евротура — Кубка Первого канала. Хоккеисты обыграли финнов в заключительном матче со счетом 5:1. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал прошедшую игру лучшей по броскам и движениям на домашнем этапе Евротура. Он признался, что матч ему понравился больше всех среди остальных.