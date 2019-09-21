Сборная России по волейболу вышла в 1/ 4 финала Чемпиона Европы

Стала известна часть состава олимпийской сборной России на Играх в Токио Подробнее

Свою победу россияне получили 21 сентября в словенской Любляне. Игра закончилась со счетом 3:0 (25:16, 25:15, 25:16) в пользу сборной России. Перед этим волейболисты обыграли разные команды в пяти встречах своей группы.

Следующий матч для россиян уже пройдет в ¼ финала ЧЕ-2019. Игра состоится 23 сентября, но соперник пока неизвестен. С кем сразится команда из России станет ясно после окончания игры Словении и Болгарии.

Чемпионат Европы по волейболу среди мужских команд стартовал 12 сентября и продлится до 29 числа. Игры принимают сразу несколько стран, таких как Франция, Бельгия, Нидерланды и Словения.

Сейчас Чемпионом Европы является российская волейбольная сборная.