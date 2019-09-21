  • Сборная России по волейболу вышла в 1/ 4 финала Чемпиона Европы

    21 сентября 2019, 21:04

    Дарья Бунякова

    Спортсмены сборной России обыграли волейболистов Греции в матче 1/8 Чемпионата Европы. Теперь российская команда проходит дальше, пишет «Интерфакс».
    Сборная России по волейболу вышла в 1/ 4 финала Чемпиона Европы

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    Свою победу россияне получили 21 сентября в словенской Любляне. Игра закончилась со счетом 3:0 (25:16, 25:15, 25:16) в пользу сборной России. Перед этим волейболисты обыграли разные команды в пяти встречах своей группы.

    Следующий матч для россиян уже пройдет в ¼ финала ЧЕ-2019. Игра состоится 23 сентября, но соперник пока неизвестен. С кем сразится команда из России станет ясно после окончания игры Словении и Болгарии.

    Чемпионат Европы по волейболу среди мужских команд стартовал 12 сентября и продлится до 29 числа. Игры принимают сразу несколько стран, таких как Франция, Бельгия, Нидерланды и Словения.

    Сейчас Чемпионом Европы является российская волейбольная сборная.