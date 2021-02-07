Сборная России по теннису досрочно выиграла кубок ATP

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл у итальянца Маттео Берреттини во втором поединке Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Медведев в двух сетах разгромил своего противника. Встреча завершилась победой 24-летнего россиянина со счетом 6:4, 6:2.

До этого россиянин Андрей Рублев также в двух сетах разгромил Фабио Фоньини — 6:1, 6:2.

Таким образом, сборная России досрочно стала победительницей турнира, последняя парная встреча уже не будет иметь турнирного значения.

Второй ATP Cup проходит в Мельбурне. В прошлом году победителем международных соревнований стала команда Сербии, которая в финальном матче обыграла команду Испании со счетом 2:1. Сборная России дошла до полуфинала.