Сборная России по пляжному футболу не станет менять главного тренера
Главный тренер сборной России по пляжному футболу Лихачев продолжит занимать свою должность
Тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев продолжит занимать свой пост. Российский футбольный союз (РФС) продлил с ним контракт. Об этом сообщил RТ со ссылкой на пресс-службу РФС.
Занимать данный пост мужчина будет до 2023 года. Действие предыдущего договора подошла к концу в декабре.
Свой пост Лихачев занял в 2010 году. С его помощью команде трижды удалось выиграть чемпионат мира. Пять раз спортсмены становились победителями Евролиги, передали Nation News.