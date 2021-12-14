Сборная России по пляжному футболу не станет менять главного тренера

Тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев продолжит занимать свой пост. Российский футбольный союз (РФС) продлил с ним контракт. Об этом сообщил RТ со ссылкой на пресс-службу РФС.

Занимать данный пост мужчина будет до 2023 года. Действие предыдущего договора подошла к концу в декабре.

Свой пост Лихачев занял в 2010 году. С его помощью команде трижды удалось выиграть чемпионат мира. Пять раз спортсмены становились победителями Евролиги, передали Nation News.