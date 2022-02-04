Сборная России по мини-футболу обыграла команду Украины и вышла в финал ЧЕ

Сборная России по мини-футболу обыграла соперников из Украины в матче чемпионата Европы. Эта победа дала российской команде путевку в финал соревнований.

Встреча сборных России и Украины проходила 4 февраля в Амстердаме. Игра завершилась со счетом 3:2 (2:1).

В составе российской команды на второй минуте матча отличиться удалось Антону Соколову. Еще по одному мячу забили Андрей Афанасьев (15) и Артем Ниязов (31). Среди проигравших мячи забили Евгений Серый (16) и Даниил Абакшин (35). На 39-й минуте игры вратарь сборной России Дмитрий Путилов смог отразить пенальти Петра Шотурмы.

Во время матча украинские фанаты скандировали оскорбительные кричалки и выкрикивали угрозы в адрес россиян. При этом украинский комментатор делал паузы в своей речи, чтобы зрители смогли услышать выкрики болельщиков на трибунах.

Действующим чемпионом Европы сейчас является команда Португалии. На прошлых соревнованиях россияне взяли бронзу, уступив второе место испанцам. Финал чемпионата Европы по мини-футболу пройдет 6 февраля.