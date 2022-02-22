Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в этапе Гран-при в Киеве

Сборная России по художественной гимнастике не выступит на этапе Гран-при в Киеве, заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. Она объяснила это решение напряженными отношениями между Россией и Украиной.

«В связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной, конечно, на сегодняшний день сборная России в Киев не поедет», — приводит ее слова РИА «Новости».

Турнир в Киеве должен пройти с 14 по 15 марта.

21 февраля президент России Владимир Путин провел внеочередное заседание Совета безопасности страны. На нем рассматривался вопрос о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Все участники совещания выступили за признание ЛДНР.

Вечером того же дня в обращении к гражданам страны Путин объявил о признании республик. Также он потребовал от Минобороны России обеспечить своими силами мир в Донбассе

Объясняя свое решение о признании ДНР и ЛНР, российский президент сказал, что Украина не выполняет свои обязательства в рамках Минских соглашений по реинтеграции республик Донбасса.

В ответ на это решение украинский лидер Владимир Зеленский в своем обращении к нации заявил, что международно признанные границы Украины останутся такими же, как и были, несмотря на действия России. В своем послании Зеленский также отметил, что Украина «никому и ничего не отдаст», а главная ее цель — это мир в стране.

Страны Запада, в свою очередь, осудили решение России признать ЛНР и ДНР.