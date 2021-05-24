Сборная России по хоккею закроет заявку на ЧМ после приезда трех игроков из НХЛ

Заявку сборной России по хоккею окончательно сформируют после прибытия в команду голкипера Ильи Самсонова, защитника Дмитрия Орлова и нападающего Владимира Тарасенко. Они завершили вместе со своими командами выступление в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккеисты должны приехать в Латвию для участия в Чемпионате мира по хоккею через несколько дней. Об этом сообщил ТАСС глава штаба сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

«Главное, чтобы ребята сейчас приехали. Мы уже отправили официальные письма, находимся на связи с клубами и генеральными менеджерами, поэтому дожидаемся игроков — и наша заявка закрывается», — сказал Ротенберг.

Ранее стало известно, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не выступит за сборную России на Чемпионате мира по хоккею 2021 года в Риге из-за травм, которые он получил в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и Кубка Стэнли.

Чемпионат мира по хоккею начался в Риге 21 мая. Россия после двух матчей располагается на первой строчке таблицы группы, набрав шесть очков. Россияне обыграли чехов со счетом 4:3 и англичан — со счетом 7:1. В понедельник, 24 мая, сборная России встретится с командой Словакии.

Чемпионат мира 2021 года запомнится двумя сенсационными поражениями: Канада проиграла Латвии, а Финляндия — Казахстану.

Финал соревнований пройдет 6 июня.