Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал юниорского ЧМ

Молодежная сборная России по хоккею одержала победу над командой Германии на чемпионате мира-2021. Матч завершился со счетом 6:1.

По итогам трех матчей группового этапа чемпионата мира среди юниоров россияне вышли в четвертьфинал турнира, сообщил «Спорт-Экспресс».

Нападающий сборной России Матвей Мичков забросил четыре шайбы в ворота противников. Показали себя и Данила Юров с Ильей Квочко.

В составе сборной Германии отличился Коннор Корте.

Теперь сборной России предстоит сыграть с командой Чехии. Матч состоится в ночь на 2 мая. Игра начнется в 00:00.

В первом матче группового этапа чемпионата мира среди юниоров российская сборную в овертайме одержала победу над командой США. Игра закончилась со счетом 7:6.

Юниорский чемпионат мира проходит во Фриско и Плейно (штат Техас). Турнир завершится 6 мая. В чемпионате мира по хоккею среди юниоров участвуют игроки не старше 18 лет. Действующим чемпионом мира является сборная Швеции. В финале турнира 2019 года им удалось обыграть российскую сборную со счетом 4:3, в овертайме.