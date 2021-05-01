Сборная России по хоккею второй раз подряд уступила Швейцарии

Сборная России по хоккею уступила команде Швейцарии во втором матче Еврочелленджа.

Субботняя встреча на «Тиссот-арене» в Биле (Швейцария) завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев. Единственную шайбу забросил Фабиан Хельднер на 34-й минуте матча, уточнило РИА «Новости».

По итогам матча обе команды имеют одинаковое количество штрафных минут.

В первом матче в пятницу российская сборная уступила команде Швейцарии со счетом 1:3. С 12 по 15 мая россияне примут участие в чешском этапе Евротура.

Молодежная сборная России по хоккею в пятницу, 30 апреля, одержала победу над командой Германии на чемпионате мира-2021. Матч завершился со счетом 6:1. По итогам трех матчей группового этапа чемпионата мира среди юниоров россияне вышли в четвертьфинал турнира. Юниорский чемпионат мира проходит во Фриско и Плейно (штат Техас). Турнир завершится 6 мая.