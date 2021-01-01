Сборная России по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира встретится с Германией

Сборная России по хоккею в четвертьфинале молодежного чемпионата мира (МЧМ) встретится с командой Германии. Соревнования проходят в канадском Эдмонте.

Российские хоккеисты вышли из своей группы В на втором месте, уступив лишь чехам. Сборные Австрии (7:1) и США (5:3) они выиграли в основное время, а шведов в овертайме со счетом 4:3. Победа над шведами стала важной для истории. Сборная России прервала великую серию скандинавов, которые 14 лет не проигрывали в групповых этапах МЧМ.

Немцы в группе A взяли третье место. Они победили словаком со счетом 4:3 и швейцарцам — 5:4, но потерпели поражения от канадцев со счетом 2:16 и от финнов — 3:5.

Четвертьфинальные матчи МЧМ пройдут 2 января. Сборная Канады встретится с чехами, Финляндия выступит против Швеции, а Словакия против Сборной США.