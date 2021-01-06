Сборная России по хоккею узнала соперников по группе на МЧМ-2021

Международная федерация хоккея (IIHF) назвала соперников нашей сборной на МЧМ-2021. Турнир снова пройдет в Канаде. Россия попала в группу с США, Швецией, Словакией и Швейцарией. Матчи состоятся в Ред-Дире.

Как сообщил сайт IIHF, следующий чемпионат пройдет в двух канадских городах. В Эдмонтоне встретятся сборные Канады, Финляндии, Германии, Чехии и Австрии, пишет RT. Матчи очередного МЧМ по хоккею состоятся в период с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года.

МЧМ-2020 выиграла сборная Соединенных Штатов. В финале минувшей ночью американцы обыграли канадцев со счетом 2:0. Наша сборная в полуфинале уступила команде Канады и вышла на финнов в борьбе за третье место турнира. Подопечным Игоря Ларионова не удалось обыграть команду из Финляндии. Российские хоккеисты уступили со счетом 1:4.

Ларионов не дал наших хоккеистов в обиду и попросил не унижать их после поражения.