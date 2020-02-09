Сборная России по хоккею упустила победу за секунду до конца основного времени

Сборная России по хоккею уступила чехам по буллитам. Спортсмены были в шаге от победы, но проиграли со счетом 3:4. Игра проходила в рамках третьего тура Шведских хоккейных игр.

Команды встретились на льду в Стокгольме. Первым из россиян шайбу на 12-й минуте забросил Артур Каюмов, затем Андрей Светлаков и Павел Порядин. Сборная России выигрывала 3:2, но за секунду до завершения третьего периода шайбу забросил Ян Коштялек.

В серии послематчевых бросков попытки российских хоккеистов результата не принесли, а чехи смогли реализовать три попытки из четырех.

В итоге встреча завершилась со счетом 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу сборной Чехии. Ранее российские хоккеисты играли на Шведских играх с финнами и шведами, но также проиграли 0:3 и 2:5 соответственно.

Команда России в трех матчах заработала 1 очко и заняла последнее место на Шведских играх. Это произошло впервые с 2014 года. Лидерами стала сборная Швеции (6 очков за два матча), на втором месте расположились чехи со своими пятью очками, а замкнули тройку финны (3 очка за два матча).