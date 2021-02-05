Сборная России по хоккею сыграет с чехами на чемпионате мира

Сборная России по хоккею откроет чемпионат мира игрой против спортсменов из Чехии. Команды выйдут на лед в Латвии 21 мая, сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Международная федерация хоккея опубликовала расписание игр чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге. Соревнования будут проходить с 21 мая по 6 июня. Первая игра для россиян пройдет против чешской команды.

На групповом этапе сборная России также сразится с британскими хоккеистами 22 мая. Со сборной Словакии матч пройдет 24 мая, с Данией — 26 мая, со Швейцарией — 29 мая, со Швецией — 31 мая. Последний мачт в группе А пройдет против белорусов 1 июня.

Ранее глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сообщил, что пока так и не решили вопрос об использовании музыки на матчах сборной России вместо гимна страны. Он подчеркнул, что к выбору композиции нужно подойти серьезно. Международная федерация будет обсуждать вопрос с Федерацией хоккея России. Спортсмены не могут выступать под российским флагом, а также использовать гимн и герб из-за санкций. Ограничения были введены Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в 2020 году.