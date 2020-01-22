Сборная России по хоккею разгромила США в финале юношеской Олимпиады

Сборная России по хоккею обыграла команду Соединенных Штатов в финале юношеской Олимпиады. Юные спортсмены не оставили шансов сопернику, забросив четыре безответные шайбы.

Команды провели матч в среду 22 января. Он завершился со счетом 4:0. Шайбы в ворота противника забросили Матвей Мичков, отличившийся на второй и 15-й минутах, а также Руслан Газизов (22-я минута) и Вячеслав Малов (36-я минута).

В матче за третье место сборная Канады оказалась сильнее финнов (4:2). Для россиян золото в хоккейном турнире юношеской Олимпиады стало первым в истории. На предыдущих олимпийских соревнованиях Россия занимала второе и третье места.

Юношеские Олимпийские игры прошли в швейцарской Лозанне. Сборная России на данный момент лидирует по медальному зачету соревнований. В активе россиян уже 10 золотых медалей, 11 серебряных и восемь бронзовых.

Ранее сообщалось, что юношеская хоккейная сборная России проиграла Канаде в финале молодежного чемпионата мира по хоккею со счетом 4:3.