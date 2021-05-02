Сборная России по хоккею разгромила чехов в матче юниорского ЧМ

Российская молодежная сборная разгромила команду Чехии в четвертом матче группового этапа юниорского чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 11:1.

Эта победа вывела российских юниоров на промежуточное первое место в группе, отметила «Газета.ru».

В составе победителей Матвей Мичков отметился хет-триком. Прохор Полтапов и Федор Свечков стали авторами дублей. Еще по шайбе забросили Иван Мирошниченко, Арсений Коромыслов, Дмитрий Кателевский и Данила Юров.

В составе сборной Чехии отличился Якуб Кос.

Эта победа российской сборной над чехами стала самой крупной в истории противостояния команд на юниорских чемпионатах мира, отмечено в официальном Twitter-аккаунте Федерации хоккея России.

30 апреля молодежная сборная России по хоккею одержала победу над командой Германии на чемпионате мира-2021. Матч завершился со счетом 6:1.

Юниорский чемпионат мира проходит во Фриско и Плейно (штат Техас). Турнир завершится 6 мая. В чемпионате мира по хоккею среди юниоров участвуют игроки не старше 18 лет. Действующим чемпионом мира является сборная Швеции. В финале турнира 2019 года им удалось обыграть российскую сборную со счетом 4:3, в овертайме.