Сборная России по хоккею разгромила Белоруссию 6:0

В ¼ финала чемпионата мира по хоккею сборная РФ встретится с командой из Канады. В последнем матче группового этапа россияне всухую обыграли соперников из Белоруссии с разгромным счетом — 6:0.

Национальная сборная под руководством Валерия Брагина забила пять шайб еще в первом периоде, сообщило РИА «Новости» в Telegram.

В плей-офф в параллельном матче другой группы немцы обыграли Латвию — 2:1. Благодаря этому в четвертьфинале оказались и канадцы: они бы не попали в плей-офф, если бы матч Германии с Латвией перешел в овертайм.

В ¼ финала ЧМ по хоккею таким образом сыграют Россия и Канада, Швейцария и Германия, Чехия и Финляндия, а также Словакия и США.

Накануне хоккеисты из РФ обыграли шведов, выйдя в четвертьфинал досрочно. Победителя определили в серии буллитов — 3:2.